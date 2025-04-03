هل يجتمع ياسر جلال وشقيقه رامز في فيلم سينمائي؟.. النجم يجيب

كتب- هاني صابر:

كشف النجم الكبير ياسر جلال، حقيقة وجود فيلم سينمائي جديد سيجمعه بشقيقه النجم رامز جلال خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر جلال، في لايف عبر حسابه على فيسبوك: "أنا بعشق رامز جلال أخويا وحبيبي، وكان كلمني على عمل قبل كدة، والأستاذ وليد صبري كان كلمني برضو على عمل مع رامز، بس المشكلة احنا لازم نقدم موضوع ينفعنا، ونبقى في الشكل اللي الناس نفسها تشوفنا فيه".

وتابع: "قبل ما أعمل فيلم مع رامز.. عايز أشوف الناس حابة تشوفنا إزاي".

وأضاف: "سعيد اني مثلت مع رامز، وطلعت ضيف شرف في (سبع البرومبة)، وبحب الفيلم ده، وبحب أفلام رامز عموما".

وخاض ياسر جلال دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "جودر 2".

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.