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مصير الجزء الثالث من مسلسل "جودر".. ياسر جلال يعلق

08:09 م الخميس 03 أبريل 2025

الفنان ياسر جلال

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كتب- هاني صابر:

علق النجم الكبير ياسر جلال، على مصير الجزء الثالث من مسلسل"جودر".

وقال ياسر، خلال لايف بثه عبر حسابه على فيسبوك: "فيه جودر 3 كاتبه الأستاذ أنور عبد المغيث، وأنا هفكر ألف مرة إني أعمل جودر جديد عشان أنا تعبت أوي".

وأضاف: "الأعمال الإجتماعية بتبقى صعبة جدا، فما بالك من الأعمال التاريخية.. العمل التاريخي الملابس مش بتاعتنا وأماكن التصوير صعبة، والكلام بيبقى عايز تركيز أكتر، فصعب صعب جودر تاني".

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.

ياسر جلال الجزء الثالث من مسلسل جودر ياسر جلال على فيسبوك
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