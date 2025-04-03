مصير الجزء الثالث من مسلسل "جودر".. ياسر جلال يعلق

كتب- هاني صابر:

علق النجم الكبير ياسر جلال، على مصير الجزء الثالث من مسلسل"جودر".

وقال ياسر، خلال لايف بثه عبر حسابه على فيسبوك: "فيه جودر 3 كاتبه الأستاذ أنور عبد المغيث، وأنا هفكر ألف مرة إني أعمل جودر جديد عشان أنا تعبت أوي".

وأضاف: "الأعمال الإجتماعية بتبقى صعبة جدا، فما بالك من الأعمال التاريخية.. العمل التاريخي الملابس مش بتاعتنا وأماكن التصوير صعبة، والكلام بيبقى عايز تركيز أكتر، فصعب صعب جودر تاني".

مسلسل "جودر - ألف ليلة وليلة" تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وليد فواز، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، تارا عماد، محمد التاجي.