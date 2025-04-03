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عمر خيرت يستعد لحفل الكويت في هذا الموعد

07:46 م الخميس 03 أبريل 2025

الموسيقار عمر خيرت

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كتبت - نوران أسامة:

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن موسم حفلات عيد الفطر المبارك ٢٠٢٥ ، اليوم الخميس وغدا الجمعة بالكويت، ومن المقرر أن يشهد الحفل تفاعلا جماهيريا كبيرا.

ويقدم الموسيقار عمر خيرت باقة من ألحانه الشهيرة التى من أبرزها "صابر ياعم صابر، البخيل وانا، ليلة القبض على فاطمة وغيرهم".

وكانت أقامت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة تركي آل الشيخ حفلا ضخما تكريما للموسيقار عمر خيرت تحت عنوان “ليلة عمر خيرت”، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض بقيادة المايسترو وليد فايد وسط عدد من نجوم الفن.

الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت يستعد لحفل الكويت حفل عمر خيرت في الكويت
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