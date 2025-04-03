بعد 8 سنوات.. الفيشاوي يكشف كواليس تجربته الإخراجية في كليب فيلم"القرد بيتكلم"

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، كواليس تجربته الإخراجية للكليب الموسيقي بفيلم "القرد بيتكلم"، وذلك بعد مرور 8 سنوات على عرضه.

ونشر الفيشاوي، فيديو من الكواليس، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من أمتع تجاربي كمخرج محترف إخراج الكليب الموسيقي لفيلم القرد بيتكلم واللحظة دي طبعا كل الناس بتحبها لحظة الفركش ولقطتها الجميلة بتول الضاوي".

وأضاف: "ألف شكر للمرور اللي كان معايا ورا الكاميرا والنجوم اللي طلعوا في الفيديو، أول ظهور للنجمة هنادي مهنا مع النجم السعودي قصي والرابر المصري سفينكس، والملحن والكاتب طاهر طاهر، وبشكر المخرج الكبير بيتر ميمي".

فيلم "القرد بيتكلم" تم عرضه بالسينمات عام 2017 وهو من بطولة أحمد الفيشاوي، وريهام حجاج، وسيد رجب، ومحمود الجندي، ورانيا شاهين، ومصطفى أبو سريع، وليلى عزالعرب، وتميم عبده، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.