غادة عادل بصحبة منى زكي والسعدني وريهام عبدالغفور أمام البحر (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها بصحبة عدد من أصدقائها بالوسط الفني.

ونشرت غادة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يديم عليكي السعادة والضحكة الحلوة دي، قمر، ما شاء الله، يا روحي على جمالكم، روعة، مذهلة".

وخاضت غادة عادل المنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.