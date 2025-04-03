إعلان

غادة عادل بصحبة منى زكي والسعدني وريهام عبدالغفور أمام البحر (صورة)

06:24 م الخميس 03 أبريل 2025

الفنانة غادة عادل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة غادة عادل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها بصحبة عدد من أصدقائها بالوسط الفني.

ونشرت غادة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، واكتفت بوضع إيموجي "قلوب".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يديم عليكي السعادة والضحكة الحلوة دي، قمر، ما شاء الله، يا روحي على جمالكم، روعة، مذهلة".

وخاضت غادة عادل المنافسة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

غادة عادل ومنى زكي وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني ومحمد شاهين

غادة عادل غادة عادل على انستجرام غادة عادل بصحبة منى زكي غادة عادل بصحبة أصدقائها
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الوجود التركي في سوريا.. لماذا تخشاه إسرائيل وما احتمالات المواجهة؟
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة