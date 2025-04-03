محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "قالوا إيه"

كتبت- سهيلة أسامة:

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "قالوا إيه"، وذلك على "يوتيوب" وجميع منصات الموسيقى.

أغنية "قالوا إيه" من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إيهاب كولبيكس.

وتقول بعض كلمات أغنية "قالوا إيه":

قالوا ايه ؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا عني أي أرض نزلتها

أنا كسبت فيها محبة أهلها

قالوا قد إيه كلمة أنا قولتها

شعبية طاغية ومفيش زيها

قالوا عني نجم نازل مـ السما

لو روحت حتة تقلب ملحمة

ملعوبة مني تيجي بمعلمة

انا فعل بس وأنتم مكلمة

قالوا إيه؟ قالوا آه

قالوا هو بيمشي وكله وراه

قالوا إيه؟ قالوا اه

قالوا عمرها ما بتطلع براه

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا دايمًا كدة يطلع على حق

قالوا إيه ؟ قالوا لأ قالوا سبق الكل وعدى بفرق.

ونشر رمضان مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "أغنية قالوا إيه نزلت دلوقتي".

يذكر أن، محمد رمضان طرح منذ أيام أغنية "في العيد"، احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وعرضت أغنية "في العيد"، ضمن الحلقة الأخيرة من برنامجه "مدفع رمضان"، الذي عرض طوال شهر رمضان على قناة DMC، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع إيهاب كولبيكس، والكليب من إخراج أحمد عادل.

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