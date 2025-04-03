أنغام تحيي حفلًا غنائيا في مهرجان "ليلة عمر" بمسرح الأرينا

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلا غنائيا ضخما على خشبة مسرح الأرينا، ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" الغنائي.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الدعائي عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس"، وعلّقت: "أمسية مميزة ومنتظرة في يونيو، على مسرح الأرينا، ستقدمها الفنانة الكبيرة أنغام، ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي، لتختتم فيها المهرجان".

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.

اقرأ أيضًا:

بعد مشاركته في "الغاوي".. تفاصيل أول حفلات أبيوسف

دنيا عبد العزيز تحيي ذكرى والدتها بكلمات مؤثرة (صورة)

انطلاق الدورة الرابعة لـ "المسرح العالمي" بالأسكندرية 10 مايو

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتصدر مسلسل "وتقابل حبيب" قوائم الأكثر مشاهدة.. وهكذا تفاعلت مع الجمهور

عمر خيرت يحيي حفلات موسيقية في الكويت ضمن احتفالات عيد الفطر