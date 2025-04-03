دنيا عبد العزيز تحيي ذكرى والدتها بكلمات مؤثرة (صورة)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورة أرشيفية لوالدتها في مرحلة الشباب، وعلقت عليها بكلمات مؤثرة.

ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "اليوم بيكون يوم المفاجأت والضحك والحب، عيد ميلاد أمي ، الحياة قاسية بدونك، ادعولها بالرحمة".

وخاضت الفنانة دنيا عبد العزيز دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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