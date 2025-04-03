ميرهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة ميرهان حسين قلوب متابعيها، من خلال أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرهان مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، يضم مجموعة من الصور، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال، ولاقى ظهورها إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "قمر"، "القمر اللي واحشني"، "جمالك"، "جميلة ربنا يسعدك"، "برنسيسة".

يُذكر أن، ميرهان حسين تشارك في مسلسل "أمير العوامري" الذي تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة رجل الأعمال أمير العوامري، الذي يقع في حب امرأة تدعى منيرة، وسط صراعات المال والسلطة.

المسلسل من بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، مي سليم، أحمد صفوت، ومحسن محيي الدين، وغيرهم.

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