انطلاق الدورة الرابعة لـ "المسرح العالمي" بالأسكندرية 10 مايو

كتبت- سهيلة أسامة:

ينظم المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية مهرجان المسرح العالمي في دورته الرابعة، تحت عنوان "دورة الفنانة سوسن بدر"، وذلك في الفترة من 10 إلى 18 مايو المقبل.

ويهدف المهرجان إلى تكريم الفنانة سوسن بدر تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال المميزة في المسرح والتلفزيون والسينما، ويشرف عليه الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنانة ليلى علوي.

وقد انتهت لجنة المشاهدة بالمهرجان مؤخرًا من اختيار العروض التي ستشارك في المهرجان، وضمت اللجنة الدكتور مدحت عيسى، والدكتور نبيل الحلوجي، والفنان هاني كمال، تم اختيار 10 عروض مميزة لعرضها في المهرجان بعد مشاهدتها في المرحلة الأولى.

ومن ضمن هذه العروض "قبل أن تبرد القهوة" إخراج محمد خالد، عرض المؤسسة إخراج محمود حسين، عرض "can't pay won't pay" إخراج عمرو خميس، عرض "القفص" إخراج مريم عثمان، عرض "جريمة في فطار الشرق السريع" إخراج مصطفى عامر، عرض رواية "أنهم يقتلون الجياد .. أليس كذلك ؟" إخراج إبراهيم حسن، عرض "الأولاد الطيبون يستحقون العطف" إخراج محمد أيمن، عرض "اللُعبة" إخراج علي محمود، عرض "الجلف" إخراج فارس هريدي، عرض "كوازيموديو والساحر" إخراج محمد سمير.

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