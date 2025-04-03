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بعد غياب.. هيثم حلمي يطرح كليب "اتفرج يا عم" (فيديو)

03:18 م الخميس 03 أبريل 2025

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان هيثم حلمي أحدث أعماله الغنائية، بعنوان "اتفرج يا عم" على طريقة الفيديو كليب، على منصة الفيديوهات "يوتيوب".

والأغنية من كلمات خالد عبد الفتاح، وألحان أحمد بدر، توزيع أيمن مصطفى.

يذكر أن آخر أعمال المطرب هيثم حلمي كليب "قالوهالك"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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هيثم حلمي أغنية اتفرج يا عم يوتيوب خالد عبد الفتاح أحمد بدر أيمن مصطفى
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