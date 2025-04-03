ياسمين عبدالعزيز تحتفل بتصدر مسلسل "وتقابل حبيب" قوائم الأكثر مشاهدة.. وهكذا تفاعلت مع الجمهور

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بتصدر مسلسلها "وتقابل حبيب" قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في عدة دول حول العالم، معبرة عن سعادتها بتفاعل جمهورها على منصات المشاهدة.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "أمريكا وكندا والعراق ولبنان وتونس وأستراليا والأردن وليبيا والجزائر (Top 1) يعني رقم ١".

وأضافت ياسمين: "جمهورنا الحبيب في الدول العربية والأوروبية على منصة شاهد".

وتفاعل متابعيها مع المنشور، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "ما كفاية بقى يا لوجي"، لترد ياسمين عليها "لا"، وأرفقت صورة لها بتعبيرات كوميدية.

وجاء تعليق آخر: "كده اتأكدت إنك لو مثلتي المسلسل بشخصية ياسمين مش شخصية ليل كان خلص من الحلقة الأولى كنتي خلصتي على عيلة أبو العزم، جبارة"، لترد ياسمين قائلة: "كلهم".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبد الله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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