منى ممدوح تعلن خروج والدها من العناية المركزة

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة منى ممدوح عن تحسن حالة والدها الصحية وخروجه من العناية المركزة.

وشاركت منى مقطع فيديو لوالدها داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستجرام"، علّقت: "الحمد لله الحمد لله والحمد لله، والشكر لله والشكر لله والشكر لله، بابا فاق وخرج من العناية وهنكمل العلاج في البيت... عدت عليه أصعب ليالي، محدش يقدر يتحملها، بس ربنا وحده هو اللي مقويني علشان أقدر أفضل جنبك يا حب عمري وكل عمري وحب حياتي".

وأضافت: "بشكر من كل قلبي التمريض والدكاترة واحد واحد على حبهم ووقفتهم معايا ودعمهم ليه وتقويتي في الساعات الصعبة اللي شوفتها، وشكرا لكل اللي كلمني، وكل اللي جالي، وكل اللي بعتلي حتى رسالة. كل دعواتكم وصلت لبابا وربنا استجاب لها. شكرا بحبكم في الله".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة منى ممدوح هو مشاركتها فى فيلم "ولاد رزق 3" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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