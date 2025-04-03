إعلان

بعد مشاركته في "الغاوي".. تفاصيل أول حفلات أبيوسف

01:49 م الخميس 03 أبريل 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب أبيوسف، لتقديم أول حفل غنائي له، بعد مشاركته في مسلسل "الغاوي"، الذي عرض في رمضان الماضي.

مؤدي أغاني الراب أبيوسف، يقدم الحفل بمشاركة المطرب الشعبى رضا البحراوي، والمطربين أحمد عامر، ويحيى علاء.

الحفل يقام، في فاميلي بارك، مساء الجمعة 11 أبريل المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر ين 360، و620، و 925، و 1230 جنيه.

مسلسل "الغاوي"، عرض عبر قناة ON ، في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن بطولة أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، سيد رجب، عائشة بن أحمد، كزبرة، محمد لطفي، تامر شلتوت، وآبيوسف، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج محمد العدل.

0

أبيوسف حفلات أبيوسف مسلسل الغاوي الغاوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

هاني توفيق يكشف: الأثر الأكبر لرسوم ترامب الجمركية على مصر
رسوم ترامب الجمركية.. هل تشعل الحرب التجارية وكيف تتأثر مصر؟- تغطية شاملة