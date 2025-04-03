بعد مشاركته في "الغاوي".. تفاصيل أول حفلات أبيوسف

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب أبيوسف، لتقديم أول حفل غنائي له، بعد مشاركته في مسلسل "الغاوي"، الذي عرض في رمضان الماضي.

مؤدي أغاني الراب أبيوسف، يقدم الحفل بمشاركة المطرب الشعبى رضا البحراوي، والمطربين أحمد عامر، ويحيى علاء.

الحفل يقام، في فاميلي بارك، مساء الجمعة 11 أبريل المقبل، وتتراوح أسعار التذاكر ين 360، و620، و 925، و 1230 جنيه.

مسلسل "الغاوي"، عرض عبر قناة ON ، في النصف الثاني من شهر رمضان، ومن بطولة أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، سيد رجب، عائشة بن أحمد، كزبرة، محمد لطفي، تامر شلتوت، وآبيوسف، تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، وإخراج محمد العدل.