هيثم شاكر يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية ضمن احتفالات عيد الفطر

كتبت- نوران أسامة:

يستعد المطرب هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، والمقرر إقامته يوم الجمعة 4 أبريل المقبل في الإسكندرية.

وشوّق شاكر جمهوره للحفل، ونشر البوستر الدعائي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "حفلة العيد مع جمهوري الغالي في إسكندرية، يوم الجمعة 4 أبريل في نادي أصحاب الجياد بسموحة، كل سنة وأنتم طيبين".

جدير بالذكر أن أحدث أغاني هيثم شاكر هي أغنية "حكايتنا كملت"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع شريف مكاوي، وميكس ماستر شريف مكاوي وفولين هشام مصطفى، وجيتار مصطفى أصلان، وبيانو جورج نبيل، وإخراج محمد القاضي.

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