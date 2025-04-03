عمر خيرت يحيي حفلات موسيقية في الكويت ضمن احتفالات عيد الفطر

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلين موسيقيين في الكويت، والمقرر إقامتها اليوم الخميس وغدًا الجمعة، ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك، وذلك تحت عنوان "ليلة عمر".

وشارك "خيرت" متابعيه بمقطع فيديو من كواليس البروفات عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "كل التفاصيل تكتمل استعدادًا للأمسية الموسيقية، في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم 3، 4 أبريل، ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر".

ويأتي هذا الحفل بعد نجاح الموسيقار عمر خيرت في تقديم أمسية موسيقية ضخمة تحت عنوان "ليلة عمر خيرت"، والتي أقيمت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات موسم الرياض، بقيادة المايسترو وليد فايد، وبحضور نخبة من نجوم الفن.

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