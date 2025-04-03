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مجدي الهواري يثير الجدل برسالة غامضة: "متفرجوش الناس عليكم"

12:37 م الخميس 03 أبريل 2025

مجدي الهواري

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كتبت- سهيلة أسامة:

أثار المخرج مجدي الهواري حالة من الجدل برسالة غامضة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب الهواري: "يا جماعة عيب كده، بطلوا عك، متفرجوش الناس عليكم"، ولم يوضح الهواري المقصود من رسالته.

يُذكر أن آخر أعمال مجدي الهواري كان مسلسل "دايمًا عامر"، الذي عرض في رمضان، وشارك في بطولته مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، كريم عفيفي، وهو من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم.

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