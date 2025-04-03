فيديو.. تشييع جثمان الفنانة إيناس النجار إلى مثواها الأخير

كتبت- سهيلة أسامة:

شيّعت أسرة الفنانة التونسية إيناس النجار جثمانها إلى مثواها الأخير في مدينة صفاقس بتونس، وأُقيمت صلاة الجنازة وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وعبّرت الفنانة مروة نصر عن حزنها عبر منشور على حسابها بموقع "فيسبوك"، ونشرت مقطع فيديو للحظة خروج الجثمان، وكتبت: "أنا مش مصدقة لحد دلوقتي إنك مروحة دار الحق.. عيشتي خفيفة وروحك خفيفة يا حبيبتي، ولا تعبتي حد في مرضك ولا موتك، ربنا يسهل لك كل حاجة يا طيبة.. ربنا يصبر أمك وسوار، ولن ننساكِ أبدًا".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت سوار شقيقة الفنانة إيناس النجار، قد كشفت عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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