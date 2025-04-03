بالصور.. أحلام الشامسي برفقة محمد عبده أثناء بروفات "ليلة دايم السيف"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعيها صورًا مع الفنان محمد عبده، أثناء بروفات "ليلة دايم السيف"، التي تُقام تكريمًا لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، وذلك ضمن فعاليات موسم "جدة"، والمقرر إقامتها 3 أبريل.

ونشرت أحلام الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "التقيت بأستاذي الكبير فنان العرب محمد عبده أثناء بروفات ليلة دايم السيف، الله يطول بعمرك يا بونورة ويخليك لنا".

ويشارك في الحفل مجموعة من كبار الفنانين الذين سيؤدون روائع الأمير خالد الفيصل، وعلى رأسهم فنان العرب محمد عبده، الذي يُعد من أكثر الفنانين تعاونًا مع الأمير خالد الفيصل، حيث قدما معًا مجموعة من الأعمال التي أصبحت من علامات الأغنية الخليجية.

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