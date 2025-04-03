البزاوي يعلق على صورة تجمعه مع حمزة العيلي وكارولين ومخرج "فهد البطل"

كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمود البزاوي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة من كواليس تصوير مسلسل "فهد البطل".

ونشر البزاوي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "المخرج الأستاذ محمد عبدالسلام وهو مبتسم عشان هيودينا احنا التلاتة في ستين داهية في المسلسل".

وظهر في الصور كلا من محمود البزاوي وحمزة العيلي وكارولين عزمي والمخرج محمد عبدالسلام.

مسلسل "فهد البطل" تدور أحداثه في إطار شعبي أكشن مع خط درامي صعيدي.

مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفوة، غادة طلعت، عصام السقا ومحمود البزاوي وصفاء الطوخي وعايدة رياض وحجاج عبدالعظيم وأحمد عبدالله محمود وإنتاج سينرجي.