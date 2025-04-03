برفقة أحفادها.. غادة عبد الرازق تنشر صورًا جديدة مع أسرتها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها على السوشيال ميديا، صورا جديدة برفقة عائلتها، خلال قضاء إجازة عيد الفطر.

ونشرت غادة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة ابنتها روتانا وأحفادها وعلقت: "عيد سعيد".

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مسلسل "شباب امرأة" مأخوذ عن رواية شهيرة للروائي أمين يوسف غراب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، ومحمود حافظ، ويوسف عمر، جوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي، وعمرو وهبة، لبنى ونس، محمد الصاوي وآخرين.

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