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هدى الإتربي تخطف الأنظار بـ"إطلالة" أنيقة.. والجمهور يغازلها

01:00 ص الخميس 03 أبريل 2025
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    هدى الاتربي تضع المكياج
  • عرض 3 صورة
    هدى الاتربي تضع المكياج (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان طويل.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "اية القمر ده"، "مفيش زيك يا قنبلة"، "قنبلة الجيل وكل الأجيال"، "ملكة وزي القمر".

وشاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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