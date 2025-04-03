حمادة هلال: "بعشق شيرين وويجز وكنت أهلاوي وقت جيل أبو تريكة"

كتب- هاني صابر:

قال الفنان حمادة هلال، إنه يتمنى تقديم جزء جديد من مسلسل "المداح"، مؤكدا أنه لم يكن هناك تفكير من البداية في تقديم أجزاء من العمل، لكن "إم بي سي" طلبت تقديم 5 أجزاء من العمل على طريقة "ألف ليلة وليلة".

وتابع "هلال" خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أنه يعتبر مسلسل "المداح" هو عمل مسلي وجميل، وخارج الصندوق، لذلك تمسك به.

واستكمل، أن المختلف في مسلسل "المداح" هو تواجد نجوم جدد في العمل بجانب النجوم الأساسيين، فهو يستمتع بالتمثيل معهم في المسلسل، وتجسيد شخصية "صابر"، ولكن الجزء الخامس كان ممتعا له بطريقة خاصة لأنه جسد شخصيتين في العمل شخصية "جاد الله" وشخصية "المداح".

وأوضح حمادة هلال، أن هناك نجوم أبدعوا في تجسيد دور الشيطان خلال المسلسل، منهم سهر الصايغ، وخالد الصاوي، وغادة عادل، وفتحي عبدالوهاب.

وأكد "هلال"، أنه يعيش في صراعات داخلية مثل أي إنسان، لأنه خلق في كبد، لكنه راضي بكل شئ ويحمد ويشكر الله دائما.

وأوضح، أن والدته هي بركته، فلم يتركها إلا عند دخولها القبر، وكان متعلقا بها، فهو يعتبرها في مقعد صدق، وكانت رفيقته الدائمة، ويتمنى استمرار بركتها عليه دائما، مشيرا إلى أنه منذ صغره كان يحب أن يسير بجوار الحائط، فلا يهتم أو ينشغل بالانتقادات السلبية.

وأشار إلى أنه يعشق صوت المطربة شيرين، وأحمد سعد، ومصطفى حجاج، ويعشق محمد فوزي وعبدالحليم، وعدد كبير من قصائد أم كلثوم، موضحا أنه لا يستطيع الاستماع كثيرا لموسيقى المهرجانات، كما أنه يحب أغاني الراب وويجز ومروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

وأردف، أنه يتمنى أن يجتمع في أعمال فنية مع كل الأجيال من الفنانين، ويكون سعيدا بإستخدام النجوم لأغانيه في أعمالهم.

وتابع، أنه كان مشجعا للنادي الأهلي، وآخر جيل كان يتابعه هو جيل أبو تريكة، لكنه حاليا أصبح بعيدا عن تشجيع الكرة، مطالبا الجماهير بعدم الغضب من اللاعبين لأنهم مطالبين بإلتزامات حياتية، والكرة احتراف.

وأضاف، أنه لم يشعر بالخوف وسط أجواء "المداح"، لأنه دائما يقرأ القرآن، ويشعر بالقوة عند قراءة القرآن، وإذا قابل صابر المداح في الحقيقة، سيقول له "أنا سبونج بوب".