حدث بالفن| وفاة فنانة ونجم عالمي ومحمد ثروت يرزق بمولودة جديدة

إعداد - هاني صابر:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إصابة والدة الفنانة دينا بالسرطان، ووفاة الفنانة السورية سعاد عمر، والفنان محمد ثروت يرزق بمولودة جديدة، ووفاة الممثل الأمريكي فال كيلمر، وغيرها من الأخبار.