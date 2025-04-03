حدث بالفن| وفاة فنانة ونجم عالمي ومحمد ثروت يرزق بمولودة جديدة
12:05 ص الخميس 03 أبريل 2025
إعداد - هاني صابر:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ إصابة والدة الفنانة دينا بالسرطان، ووفاة الفنانة السورية سعاد عمر، والفنان محمد ثروت يرزق بمولودة جديدة، ووفاة الممثل الأمريكي فال كيلمر، وغيرها من الأخبار.
دينا مسلسل لام شمسية بسمة بوسيل فيفي عبده نسرين أمين ياسمين صبري المالديف ياسمين عبد العزيز وفاة الممثل الأمريكي فال كيلمر محمد ثروت وفاة الفنانة السورية سعاد عمر
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:هدى المفتي تثير الجدل في أحدث ظهور.. وبسمة بوسيل تعلق
الأخبار المتعلقة
إعلان