حلا شيحة تنشر فيديو جديد لها بالحجاب على "انستجرام".. وياسمين عبدالعزيز تعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت حلال مقطع فيديو لها مرتدية الحجاب وملابس محتشمة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "وبي أملٌ بربٍ لا يغيب الفرح و السعادة مع ربنا حاجة تانية".

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تفاعلت نجمات الفن مع فيديو حلا شيحة، أبرزهن الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة جوري بكر، والفنانة عبير صبري، والفنانة سلمى أبو ضيف.

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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