بالصور.. نقابة المهن الموسيقية التونسية تكرم لطيفة بالقاهرة

كتب - معتز عباس:

كرّمت نقابة المهن الموسيقية التونسية والمهن المجاورة، المطربة لطيفة، حيث قام بتسليمها التكريم كل من مهير حمامي برفقة الفنان سامي دربز، أثناء تواجدها في القاهرة.

وأعربت لطيفة عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، وفخرها واعتزازها بعضويتها في النقابة التونسية، مشيرة إلى أهمية دعم الفن والثقافة كرسالة أصيلة تعكس هوية الشعوب وتحافظ على تراثها.

تستعد لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان "ياللي مروح"، المقرر إصدارها اليوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الأخرى.

أغنية "ياللي مروح"، من كلمات ياسين حمزاوي، وألحان وتوزيع أمين قلسي، وتُعد تعاونًا جديدًا يعكس حرص لطيفة على التجدد ومواكبة الذوق الفني بكافة أشكاله وألوانه الموسيقية.

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