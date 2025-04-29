ريهام عبد الغفور: "مبسوطة جدا بتكريمي وتقديري في مهرجان الإسكندرية"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها بتكريمها في الدورة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وقالت ريهام في لقائها ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "اسكندرية اجدع ناس.. أنا مبسوطة جدا بتكريمي وتقديري، بشكر إدارة المهرجان وأحب اقول من سنتين أخدت جايزة في مهرجان الإسكندرية الدولي".

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وكرمت إدارة المهرجان، الفنانة ريهام عبدالغفور، التي حصلت على جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

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