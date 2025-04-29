حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها كميل أبي خليل.. القصة الكاملة؟

كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني، نجله المطرب عاصي الحلاني، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما حذفت الصور التي تجمعها بزوجها مدير الإنتاج كميل أبي خليل من على موقع "انستجرام".

وتساءل العديد من المتابعين عن حقيقة انفصال ماريتا الحلاني عن زوجها بعد حذفها الصور التي جمعتهما سويًا، بعد زواج لم يستمر أكثر من عامين.

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ولم تكشف ماريتا بشكل رسمي تفاصيل انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل.

يذكر أن ماريتا الحلاني كشفت في تصريحات تلفزيونية سابقة، عن سبب زواجها مدنيا برجل من ديانة أخرى غير ديانتها.

وقالت ماريتا: "نصيبنا كده، لأني بحس إن كل واحد عنده الحرية إن هو يقرر، دي مش حاجة مفروضة على حد على حسب إنت بيناسبك إيه أكتر وبتختار، زواج مختلط، دي تربية أهلي اتربينا إنه نتقبل كل الناس".

احتفلت ماريتا الحلاني ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني بحفل زفافها الأربعاء 7 يونيو عام 2023 على كميل أبي خليل.

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