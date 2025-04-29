"ضربته بالحنفية".. محمد الصاوي يكشف تفاصيل إصابة أحمد عز خلال تصوير فيلم "الشبح"

كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان محمد الصاوي عن كواليس فيلم الشبح بعد ضربه للفنان أحمد عز خلال تصوير أحد المشاهد دون قصد، حيث نزف الكثير من الدماء.

وقال "الصاوي"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2: "المفروض فيه حنفية باخدها بضربه في رأسه، أستاذ عمرو عرفة قاله متحركش دماغك، حدفت الحنفية لكن هو حرك دماغه، واتصاب ونزل دم وأستاذ عمرو قاله أنا عايز المشهد ده طبيعي وجيه بعد كده خدني بالحضن لكن الحمد لله المشهد عدى على الخير".

وأضاف: "أحمد عز فنان متواضع جدا، وشخصية هادية ومبيحبش يخوض في الناس بكلام، هو دايما في حاله، لذلك هو محبوب جدا مننا كلنا، عمره ما اتكلم عن اي حد مننا كلمة وحشة".

فيلم الشبح صدر سنة 2007، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف وإنتاج وائل عبد الله، بطولة أحمد عز، وزينة، ومحمود عبد المغني، وصلاح عبد الله ومحمد الصاوي.

اقرأ أيضا..

كوثر يونس من "الإسكندرية للفيلم القصير": مشاعر بطلة "80 باكو" تشبهني

نجل نعيم عيسى: حالة والدي حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي