"خسيتي وبقيتي قمر".. أحدث ظهور لـ مي عمر بوزن نحيف والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها داخل صالة ألعاب رياضية "الجيم".

ونشرت مي صورة لها بملابس رياضية ظهرت فيها بوزن نحيف، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت: "المرحلة التالية".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "عاش يا نجمه"، "كفاية هتختفي"، "خسيتي اوي"، خسيتي أوي وبقيتي قمر".



يذكر أن، مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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