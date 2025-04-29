"رمضونا".. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم محمد رمضان طرح أغنية جديدة تحمل اسم "رمضونا" في هذا الموعد.

ونشر رمضان مقطع فيديو له وهو يغني "رمضونا" عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "غداً، أغنيتي "رمضونا" ستنزل الساعة 4 مساءً".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

يذكر أن محمد رمضان، طرح الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان "قدها من يومي" بمشاركة المطرب الشعبي محمود الليثي.

وكان "رمضان" تعرض لموجة من الانتقادات بعد ظهوره مرتديا "بدلة رقص" وملابس أشبه بـ"النسائية" في حفله بمهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، المقام في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا..

لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ياللي مروح"

ناهد السباعي من "الإسكندرية القصير": "يوم للستات" الأقرب لي وعملي مع يسري نصر الله علامة فارقة