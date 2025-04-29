ملك زاهر تنشر صورًا جديدة من حفل زفاف شقيقتها ليلى.. وتوجه لها رسالة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر متابعيها أحدث جلسة تصوير جمعتها بشقيقتها ليلى خلال حفل زفافها على المنتج هشام جمال.

ونشرت ملك الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "طفلتي المفضلة للأبد".

وأضاف: "اللهم احفظ أختي من بين يديها ومن خلفها، وعن يمينها وعن شمالها، ومن فوقها، وأعوذ بعظمتك أن تغتال من تحتها. اللهم حصنها بالقرآن، وأبعد عنها البلاء والوباء، والحسد والضرر، واكتب لها الخير حيث كان، واصرف عنها كل شر".

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وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: يسرا، محمد سامي، مصطفى شعبان، أحمد صفوت، محمد فراج، بسنت شوقي، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، محمد حماقي، روجينا، أحمد جمال، أشرف زكي، حمادة هلال، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، مجدي كامل، تامر عاشور، مها أحمد، دياب، سلوى عثمان، أحمد السعدني، درة، باسم سمرة، مي نور الشريف، دنيا عبدالعزيز.

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