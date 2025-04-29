لطيفة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ياللي مروح"

كتبت- نوران أسامة:

طرحت الفنانة التونسية لطيفة كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "ياللي مروح"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك ضمن أحدث إصداراتها الغنائية.

ونشرت لطيفة مقطعًا من الكليب عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "شوفوا كليب أغنيتي الجديدة ياللي مروح كامل على قناتي الرسمية على يوتيوب".

الأغنية من كلمات ياسين حمزاوي، ألحان أمين القلسي، وميكس وماستر ياسر أنور، فيما تولى إخراج الكليب فارق لفيف.

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