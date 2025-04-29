جمعية المؤلفين والملحنين تحذر من المتربصين وتكشف تفاصيل أزمة التحصيل

كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة الكاتب مدحت العدل، بيانا للرد على ما يثار بشأن دعوة بعض أعضائها للانفصال.

الجمعية في بيان أصدرته اليوم، وحصل عليه "مصراوي"، قالت: "بعد ما أثير في الآونة الأخيرة من قبل بعض أعضاء الجمعية بإعلان استقالتهم من الكيان، وجب علينا توضيح التالي ، جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها، وأن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق ، لأنه حق مشروع".

وتابعت: "سبب موجة الغضب بين الأعضاء، هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية، حيث فرضت فرنسا على جمعية (SACEM)، التي تقوم لنا بالتحصيل من الخارج، أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25% ، لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا، يسدد الضرائب في بلده".

وأضافت ،:" وعلى الرغم من رفض المجلس هذا الاستقطاع، أصرت (SACEM)، على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد، وقد تم إبلاغنا أن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة، شهادة إقامة ضريبية، تفيد أن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لإتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بين مصر وفرنسا الموقعة عام1975، أن هذا الاستقطاع تم مع كل الجمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع (SACEM) ، في جميع أنحاء العالم".

وأوضحت الجمعية في بيانها، أن مجلس الإدارة لجأ إلى عدة حلول، وأولها قرر صرف نفس النسبة التي تم استقطاعها من المتحصلات على الأراضي المصرية، لجميع الأعضاء دون إستثناء، ، إلى جانب التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية، لاستخراج شهادات الإقامة الضريبية للأعضاء، موضحة أنها غير المخولة بذلك.

وأشارت كذلك، أن بعض الأعضاء الغاضبين، رفضوا سداد الضريبة الخاصة بالدولة (5% من المنبع)، المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية، وهي مخالفة تضر الجمعية.

ونوهت الجمعية، إلى تعرضها لحرب شرسة في وقت تلتف فيه حولها مؤسسات الدولة، وتؤكد على حقها الأصيل في تحصيل حقوق مبدعيها، وطالبت بالحذر من أصحاب المصالح الشخصية،الذين لا ينتمون أساسا للجمعية.

الجمعية أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ، تجاه كل من لجأ إلى لغة الهدم ، والتحريض،و المؤامرات، موضحة ان مجلس الإدارة برئاسة مدحت العدل، يقف على مسافة واحدة من جميع الأعضاء، وليس له أي مصلحة شخصية، بل هو مجلس خدمي يخدم أعضائه ، دون مقابل.

وجاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية برئاسة مدحت العدل، ردا على إعلان بعض الشعراء و الملحنين، ومنهم مصطفى كامل، و بلال سرور، و محمد رفاعي، الانفصال عن الجمعية، بدعوى وجود أزمة تخص الحصيل.