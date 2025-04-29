برفقة زوجها.. مي الغيطي تنشر صورًا جديدة من إيطاليا

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي الغيطي جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة لها برفقة زوجها الطبيب البريطاني أندرياس براون، أثناء تواجدهما في إيطاليا.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

واحتفلت الفنانة مي الغيطي، يوم 20 أبريل الجاري، بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون بحضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

يذكر أن مي الغيطي شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الكابتن" وعرض في النصف الأول من الشهر الكريم.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني.

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