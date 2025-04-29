نادية الجندي أنيقة في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت الجندي صورتين جديدتين، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

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