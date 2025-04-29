إعلان

نادية الجندي أنيقة في أحدث ظهور لها

02:50 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

نادية الجندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت الجندي صورتين جديدتين، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل حفل أنغام ضمن مشروع "ليالي مصر" في دار الأوبرا المصرية

إلهام شاهين تنشر صورًا بصحبة كارول سماحة.. وهكذا علقت

ناهد السباعي تنضم إلى حلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعرف على موعد التحقيق مع رضا البحراوي في نقابة الموسيقيين

نادية الجندي مسلسل سكر زيادة الفنانة نادية الجندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون: 10% و15% علاوة دورية لهؤلاء الموظفين بداية من يوليو
الدولار ينخفض تحت الـ51 جنيها في بنوك مصر.. فما الأسباب؟
عواصف وأمطار وسرعة الرياح تصل لـ80كم/ س.. تحذير جوي من "الأرصاد"
كاميرا "تيك توك" تشعل معركة في جامعة سوهاج وإصابة طالب بـ 29 غرزة.. ما القصة؟