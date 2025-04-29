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بإطلالة جريئة.. رانيا منصور تخطف الأنظار (صور)

02:28 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتبت- نوران أسامة:

خطف الفنانة رانيا منصور الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب جمهورها.

ونشرت رانيا منصور الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها توب مكشوف البطن وبنطلون لامع.

وجاءت عليها تعليقات المتابعين كالتالي: "قمر، ربنا يحفظك يا قلبي، زي العسل والله، نسخة من نورهان، إيه اللذاذة دي، أحلى واحدة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا منصور مشاركتها في مسلسل "الوصفة السحرية"، من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ورشة "مصنع الحكايات"، وإخراج خيري سالم.

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رانيا منصور اطلالة رانيا منصور إنستجرام
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