كوثر يونس من "الإسكندرية للفيلم القصير": مشاعر بطلة "80 باكو" تشبهني

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة ضمن فعاليات اليوم الثالث في الدورة الحادية عشر بالمتحف اليوناني الروماني برعاية هيئة تنشيط السياحة.

وتحدثت المخرجة كوثر يونس عن تجربتها بمسلسل ٨٠ باكو كونه عمل يتحدث عن دور المرأة، قائلة: "سعيدة بمشاركتي بفعاليات مهرجان الإسكندرية لأني أحب هذا المهرجان، ومسلسل 80 باكو اختياري للفكرة له علاقة بفكر المخرج الذي يريد تقديمه، وعملت مع المؤلفة غادة عبدالعال على الورق، وأكثر ما جذبني أن البطلة كانت تشبهني في جانب المشاعر وأنا (جرّتها) لذلك، لأنها كانت منسوبة لمكان وهذا كان محرك مشاعر الشخصية الأساسية".

وأضافت: "وأنا كسيدة كنت أشعر أن بوسي تلمسني بشكل ما، لأنها كانت تريد أن تجمع 80 باكو لكي تتزوج".

وأكدت: "ردود الفعل أبهرتني والتعليقات من السيدات أن الشخصيات تشبههن، وشكل حكي الموضوع هو كان تركيزي الأكبر وطريقة حكي الحدوتة".

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.