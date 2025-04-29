باسم سمرة يظهر مع والدته في فيديو نادر من بداياته الفنية (فيديو)

كتبت - سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان باسم سمرة، يعود إلى فترة شبابه، وظهر فيه إلى جانب والدته، وهما يجلسان أمام ماكينة خياطة، وخلال الفيديو تحدث باسم عن رغبته في إيجاد "عروسة".

ويُعد هذا المشهد جزءًا من الفيلم التسجيلي "صبيان وبنات"، الذي أُنتج عام 1995 من إخراج يسري نصر الله ويُعتبر هذا العمل أول ظهور لباسم سمرة على الشاشة، ورصد الفيلم قصة حياته، حين كان يعمل مدرسًا في إحدى المدارس الصناعية.

يذكر أن الفنان باسم سمرة يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "سيكو سيكو"، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm squar.

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار تشويقي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.



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