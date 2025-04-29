نجل نعيم عيسى: حالة والدي حرجة وعلى أجهزة التنفس الصناعي

كتب-مصطفى حمزة:

أكد سامي نعيم، نجل الفنان نعيم عيسى، أن حالة والده الصحية، حرجة ومازال يخضع للعلاج داخل الرعاية المركزة في إحدى المستشفيات.

سامي نعيم في تصريح خاص لمصراوي، قال: "للأسف حالة الوالد، مش كويسة وحرجة، وإن كانت المؤشرات الحيوية كويسه بالنسبة لعمره".

وتابع: "ولكن السبب الأساسي لمرضه وهو التهاب حاد في الشعب الهوائية مازال موجود والتحسن بطيء، ومازال تحت أجهزة التنفس الصناعي، وتوصيل الغذاء عن طريق أنبوب

ويعي فى بعض الأوقات، ولكن لا يستطيع التكلم، وجسمه أصبح هزيل نظرا لعمره وطول فترة العلاج بالعناية المركزة".

الفنان نعيم عيسى، الذي كرم في مهرجان القاهرة للدراما، يبلغ من العمر 92 عاما، حيث ولد في يناير عام 1933.

وشارك الفنان نعيم عيسى، في العديد من المسرحيات الشهيرة منها، ناس كده وكده، ريا وسكينة ، الواد سيد الشغال، إلى جانب المشاركة في أفلام، الجوع، وأصدقاء الشيطان، وسفر الأحلام، ومين فينا الحرامي، وسري للغاية، والهلفوت، وتمضي الأيام، و إسكندرية ليه، والمتسول، والإمبراطور.

ومن المسلسلات التي شارك فيها الفنان نعيم عيسى، ضمير أبلة حكمت، وليالي الحلمية، ولؤلؤ أصداف، و ناس وناس، وسرالأرض، و أيام المنيرة.