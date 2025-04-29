بجيب قصيرة.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جيبة جلد قصيرة وجاكيت باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ما شاء الله، قمر الزمان، جميلة أوي، كناريا العسل، جميلة حبيبتي، أجمل فنانة".

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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