تفاصيل حفل أنغام ضمن مشروع "ليالي مصر" في دار الأوبرا المصرية

كتبت – سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي ضمن مشروع "ليالي مصر"، وذلك يوم 16 مايو المقبل، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وطرحت شركة "تذكرتي" المنظمة للحفل التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، وتم تقسيمها إلى 6 فئات، جاءت أسعارها على النحو التالي:

الفئة الأولى Royal: 8500 جنيه مصري

الفئة الثانية Diamond: 7500 جنيه مصري

الفئة الثالثة Platinum: 6500 جنيه مصري

الفئة الرابعة Gold: 5000 جنيه مصري

الفئة الخامسة Silver: 4000 جنيه مصري

الفئة السادسة Bronze: 3000 جنيه مصري

يذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "تيجي نسيب" وتم عرضها على موقع يوتيوب بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي.



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