إلهام شاهين تنشر صورًا بصحبة كارول سماحة.. وهكذا علقت

كتبت – سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها صورًا جديدة جمعتها بالفنانة كارول سماحة، خلال تواجدهما في مدينة جونية اللبنانية.

ونشرت "شاهين" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "على البحر في جونية بلبنان مع صديقتي الرائعة وأختي العزيزة كارول سماحة، ويُعتبر زوجها الدكتور وليد مصطفى بمثابة أخي الغالي جدًا".

تابعت: "أتمنى لهم الخير والصحة والسعادة من كل قلبي، وأقول لحبيبتي كارول ألف ألف مبروك المسرحية الغنائية كله مسموح على مسرح كازينو لبنان".

أضافت: "متشوقة جدًا لمشاهدتها قريبًا، وإن شاء الله تحقق نجاحًا مبهرًا، أنتي فنانة مسرح ونجمة استعراض من طراز خاص جدًا، ومتأكدة أننا هنستمتع بفن جميل مبروك حبيبتي الغالية".

وعلّقت كارول سماحة: "حبيبتي يا لولي، القلب الكبير، الست الجدعة الوفية والفنانة الكبيرة.. أهلاً وسهلاً في بلدِك التاني".

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضًا:

الخميس.. سهر الصايغ ضيفة معكم منى الشاذلي على قناة ON

الأربعاء.. نادي سينما الأوبرا يعرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على المسرح الصغير

غادة عبدالعال تكشف لـ"مصراوي" سبب استعانة "80 باكو" بمشاهير "السوشيال ميديا"