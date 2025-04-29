ناهد السباعي تنضم إلى حلقة نقاشية عن دور المرأة في الفن بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الحادية عشرة.

الندوة تقام بالمتحف اليوناني الروماني، وأعلن المهرجان عن انضمام الفنانة ناهد السباعي للحلقة النقاشية مع المخرجة كوثر يونس وتدير الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان، بعدما اعتذرت الفنانة انتصار عن الحضور لانشغالها بتصوير أحد أعمالها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.