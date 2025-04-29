تعرف على موعد التحقيق مع رضا البحراوي في نقابة الموسيقيين

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، عن إحالة المطرب الشعبي رضا البحراوي، للتحقيق على غرار ما حدث مع مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بعد تداول مقطع فيديو، وهو يقدم موال وصفته النقابة بأنه يحمل إساءة لمؤسسات الدولة.

مصدر مقرب من المطرب رضا البحراوى"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "رضا البحراوي يكن كل التقدير لمؤسسات الدولة، ومجلس النقابة والنقيب الفنان مصطفى كامل، وبالتأكيد تقبل قرارا إحالته للتحقيق، والمقرر له اليوم الثلاثاء".

وتابع: "رضا سيوضح بالتحقيق، أن مقطع الفيديو، الذي ظهر مؤخرا، عمره أكثر من 10 سنوات، ومن وقتها لم يعد إلى تقديم الموال، علما أن الموال متداول بأصوات أكثر من مطرب شعبي".

مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، خضع الأحد الماضي، للتحقيق في مقر نقابة المهن الموسيقية، وتم إيقاف تصريح الغناء الخاص به.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانا جاء فيه: "بناءً على ما ورد إلى نقابة المهن الموسيقية من إتصالات، فقد تابعت النقابة ما تضمنه الفيديو المتداول لأحد حاملي التصريح بشعبة الأداء الصوتي المدعو محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا، والذي أثار استياء النقيب العام وأعضاء مجلس الإدارة، الأمر الذي استدعى اجتماعا عاجلا وفوريا للنقيب العام الفنان مصطفى كامل مع السادة وكلاء النقابة حلمي عبد الباقي (وكيل أول النقابة)، ومحمد عبد الله (الوكيل الثاني).

وقال محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة في بيان رسمي، إن نقابة المهن الموسيقية ستظل سندا وظَهرا لكل أعضاء الجمعية العمومية أو حاملي التصاريح بالعمل ممن يحترمون قوانين المهنة وأعرافها والثوابت المجتمعية الراسخة، فهي في ذات الوقت ستظل جهة الردع لكل من تسول له نفسه التطاول أو التجاوز في حق مؤسسات الدولة الحامية والراعية لوطننا الحبيب.

وبناءا على ما سبق فقد تقرر ما يلي: "إخطار الشئون القانونية للنقابة باستدعاء المذكور للتحقيق العاجل، كما تم إيقاف العمل بالتصريح الممنوح له لحين انتهاء التحقيق".

وتشدد النقابة العامة نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إساءة لا سيما ما يتعلق بالثوابت المجتمعية ومؤسسات الدولة.