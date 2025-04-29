حسن شاكوش يؤجل طرح أغنيته الجديدة حدادًا على وفاة أمح الدولي

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان حسن شاكوش تأجيل طرح أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ملك الساحة"، حدادًا على وفاة أمح الدولي، الذي وافته المنية أمس الإثنين.

ونعى "شاكوش" الراحل عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "بتأسف لجمهوري الحبيب لتأجيل أغنية ملك الساحة ليوم الخميس، بسبب وفاة أمح الدولي، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة يا رب".

وتوفي المشجع الأهلاوي أمح الدولي، والمعروف بصديق اللاعبين مساء أمس الإثنين بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية له عبر منصة "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى محمد أحمد عبد الغني الشهير بأمح الدولي، ارجو الدعاء له، صلاة الجنازة في مسجد السيدة عائشة".

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