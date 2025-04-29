بسبب مرضه.. مصطفى قمر يتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنان مصطفى قمر تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية.

ونشر قمر، صورة له، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا بنزل البوست ده علشان العرايس والحفلات اللي اعتذرت عنها الأسبوع ده علشان يكونوا واثقين إني تعبان بجد".

وأضاف: "والله ما كنت عايز أنزل حاجة بس الأول أنا الحمد لله عملية صغيرة في الأحبال الصوتية وهترتاحوا مني ٦ أيام من غير كلام حتى، شفاكم الله وعافاكم جميعا".

وكان مصطفى قمر تواجد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل إحياء حفل غنائي على هامش "الفورميولا 1" يوم 20 أبريل، إلى جانب المطربين حميد الشاعري وهشام عباس.

وكانت آخر أعمال مصطفى قمر الفنية الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" وشاركه البطولة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، تيام قمر، ورنا رئيس.

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