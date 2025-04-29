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روجينا تحتفل بعيد ميلادها بصحبة نجوم الفن.. (فيديو)

11:15 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

الفنانة روجينا

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كتبت – سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة روجينا، مساء أمس، بعيد ميلادها للمرة الثانية، والذي يوافق يوم 16 أبريل، وسط أجواء مبهجة جمعتها بعدد من نجوم الفن، من بينهم نبيلة عبيد، دنيا عبد العزيز، فيفي عبده، ووفاء عامر.

ونشرت روجينا مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أحلى عيد ميلاد مع الغاليين، بحبكم أوي يا عمري".

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، والذي شارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، إخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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الفنانة روجينا موسم دراما رمضان روجينا
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