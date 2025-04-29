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بالفيديو..رقصة رومانسية تجمع شام الذهبي وزوجها على أنغام أغنية Sway

12:24 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025

شام الذهبي وزوجها احمد هلال

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كتب - معتز عباس:

شارك شام الذهبي ابنة المطربة أصالة نصري متابعيها على السوشيال ميديا، رقصة رومانسية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد هلال على أنغام أغنية "Sway" في أحد الأفراح.

ونشرت شام مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أرقص معي.. انحني معي بسهولة".

وتحرص شام الذهبي دائمًا على مشاركة لحظات خاصة من حياتها العائلية، كما تظهر في العديد من المناسبات الاجتماعية برفقة والدتها.

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شام الذهبي أحمد هلال
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