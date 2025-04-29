حدث بالفن | التحقيق مع مطرب شعبي في نقابة الموسيقيين ومصطفى قمر يجري عملية جراحية

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول تعليق من ليلى أحمد زاهر على حفل زفافها، أول تعليق من مصطفى قمر بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية، إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق في نقابة الموسيقيين، ميار الغيطي توجه رسالة لشقيقتها "مي" بعد زفافها على طبيب بريطاني، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..