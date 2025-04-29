حدث بالفن | التحقيق مع مطرب شعبي في نقابة الموسيقيين ومصطفى قمر يجري عملية جراحية
12:01 ص الثلاثاء 29 أبريل 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ أول تعليق من ليلى أحمد زاهر على حفل زفافها، أول تعليق من مصطفى قمر بعد إجرائه عملية في الأحبال الصوتية، إحالة رضا البحراوي إلى لجنة التحقيق في نقابة الموسيقيين، ميار الغيطي توجه رسالة لشقيقتها "مي" بعد زفافها على طبيب بريطاني، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..
حدث بالفن اتهام نور الشريف بالخيانة ليلى أحمد زاهر مصطفى قمر أنوسة كوتة ميار الغيطي تركي آل الشيخ ينعى أمح الدولي الفنان أحمد مالك غادة عبدالرازق رضا البحراوي هند صبري
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